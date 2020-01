Patricio Giménez fulminó a Moria Casán tras que ella lo desafiara a ir a su programa": "A vos no te doy notas; sos una exconvicta de cabotaje"

La guerra que se desató entre Patricio Giménez y Moria Casán parece no tener fin. ¿El campo de batalla? Twitter, principalmente, red social en la que el hermano de Susana arremetió nuevamente al ataque contra La One.

Todo empezó cuando el músico salió en defensa de su hermana mayor, que fue muy criticada por sus dichos sobre la pobreza, también por Moria. Filosa, la conductora de Incorrectas lo señaló en su momento como "vago" y "vividor".

Pero las agresiones entre los dos subieron de tono cuando la diva se enteró de que Patricio, al aire en el programa Cosas de minas, por AM 1300 La Salada, había dicho: "Yo no me reiría de una persona que la hizo mucho mejor que vos".

Moria redobló cañones y disparó: "Andá a cantar a las plazas mientras plantás arbolitos, mientras yo sigo desparramando mi talento por el espectáculo", fue lo mínimo que le dedicó, entre una catarata de tweets que inundaron la red de agravios de las dos partes.

Pero uno de los últimos mensajes de Casán provocó particularmente a Giménez; Moria lo desafió a ir a su programa. "Venite una tarde a América. Pero al channel, no a la disco, que te vas a túnel los días friendly y te perdés, cerebro less", lanzó ella, en referencia al conocido boliche gay.

venite una tarde a @AmericaTV pero al channel, no a la disco que te vas al tunel los días friendly y te perdessss cerebro lessss 🥰🍼🥃🍾🤣🙏🤮 — Moria Casán (@Moria_Casan) 9 януари 2020 г.

Y él, días más tarde, le respondió: "A América le doy notas. A vos no. Tampoco entiendo tus comentarios homofóbicos, falsos y retro. Ni diva ni número uno: sos una exconvicta de cabotaje. Dejá las calumnias porque me daría mucha gracia ponerte un bozal #LadriGagá". Moria, hasta el momento, se llamó al silencio.