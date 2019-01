Patricia Viggiano contó por primera vez que fue abusada a los 6 años: "Fue un casero de la casa en que vivía"

La denuncia judicial y pública por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés animó a muchas mujeres a romper el silencio y contar sus propias experiencias. Mery del Cerro, Geraldine Neumann, Reina Reech, Eva de Dominici y Magui Bravi fueron algunas de las famosas que se animaron a hablar. Y, ahora, se sumó el fuerte testimonio de Patricia Viggiano.

La reconocida actriz sorprendió a contar por primera vez que fue abusada a los 6 años. “No hay que quitarle importancia al abuso infantil, yo te puedo asegurar que es fuerte y hablo con conocimiento de causa. No estoy hablando de oído, sé de qué se trata. Sí, sufrí un abuso de niña. No tengo ningún problema en decirlo, no es algo que lo haya dicho antes y lo digo ahora porque creo que es importante que la gente tome conciencia”, comenzó en una nota con Hay que ver, por elnueve.

"Lo mío no fue intrafamiliar, pero no quiero entrar en detalles. Lo cuento porque me parece que es importante que se sepa que esto sucede en todos los ámbitos". G-plus

“Esto pasa y conozco muchas mujeres que lo han sufrido. Lo mío no fue intrafamiliar, fue un casero de una casa en la que vivía, yo tenía 6 años, pero no quiero entrar en detalles. Lo cuento porque me parece que es importante que se sepa que esto sucede en todos los ámbitos”, agregó Viggiano en la presentación de Campanas en la noche, la nueva apuesta de Telefe.

Además, habló también de la acusación de su compañera de elenco Calu Rivero contra Darthés, que inició todo. “Creo que es un momento histórico sumamente importante, pero esto no es nuevo, esto de antes. Yo he pasado por muchas de esas situaciones, las tengo clarísimas. Sé lo que es, sé lo que se siente y te puedo asegurar que es muy desagradable”, aseguró.

"Me pasó tres veces con compañeros de trabajo con los que tenía que besarme. En uno de los casos, llegó hasta a tirarme contra una escalera, todo porque yo no había querido tener sexo con él". G-plus

Luego, relató su propia lamentable experiencia con tres actores. “Me pasó tres veces con compañeros de trabajo con los que tenía que besarme. En uno de los casos, llegó hasta a tirarme contra una escalera. Dijo que yo me había trastabillado y todo porque yo no había querido tener sexo con él. Tan simple como eso. Situaciones desagradables en cama en las que solamente había que besarse y que empiece a… nada. Yo sé lo que es eso”, contó.

“No trabajé más con él, que era de otro país, y los otros dos son de Argentina. Uno está muerto y los otros todavía trabajan. A uno es increíble si vos lo escuchás hablar porque decís ‘no, no puede ser’”, dijo Viggiano.

“¿Por qué uno debe renunciar a su proyección laboral porque tenés a un desubicado al lado? Una persona que no se puede adaptar a que esto es un trabajo y nada más que eso. Y que utiliza el trabajo para lo que no se anima a lograr en un pasillo, ¿entendés? Estas cosas de las que estamos hablando no es acoso laboral, ¡es abuso laboral!”, concluyó la actriz.