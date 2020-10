Patricia Sosa reveló que rechazó una propuesta hot por la que le ofrecían una fortuna: "Ahora me animaría"

En la década de 1990 Patricia Sosa inició su carrera solista tras varios años junto al grupo La Torre. Esta nueva etapa no solo la consolidó como una de las mejores cantantes de la Argentina sino también como una sex symbol, imagen que ella supo aprovechar aunque con ciertos límites como cuando rechazó una propuesta de la famosa revista Playboy.

En PH, Podemos hablar, Patricia contó que recibió una oferta irresistible de parte de la edición local de la conocida publicación. "En la década del ´90 me ofrece Playboy hacer una campaña fotográfica. Me pagaban una fortuna y me llevaban a hacer la producción al Cañón del Colorado. Como yo decía que no, seguían subiendo la oferta", reveló la cantante.

"En ese momento no me animé. Ahora me animaría pero seguro que no recibo la propuesta", agregó Patricia, y Andy Kusnetzoff le preguntó porqué rechazó la oferta en ese momento. "No, hay cosas que no podés, qué sé yo, viste que cuando no te sale, no te sale. No me iba a sacar fotos en bolas en el cañón de Colorado ni en ningún lado", explicó la vocalista, que finalmente reveló la cifra en cuestión. "Era poco más de lo que sale un departamento, no me acuerdo. No sé, 200 mil dólares, 350 mil dólares", concluyó Sosa, que en 2013 aceptó hacer una campaña de ropa interior con gran éxito.