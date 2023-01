Patricia Sosa contó cómo es su relación de casas separadas con Mediavilla: "Nos ponemos lindos para el otro"

Patricia Sosa, que acaba de cumplir 67 años, sigue teniendo una relación de "casas separadas" con Oscar Mediavilla, su marido, con quien se casó dos veces.

La cantante está contenta por cómo avanza su vínculo con el productor, con quien elige, por ahora, no convivir; aunque no descarta la idea de cambiar de opinión en un futuro próximo.

"Nos gusta ponernos lindos para el otro". G-plus

"Nos gusta ponernos lindos para el otro. Oscar me dice que le gusto. Es expresivo. Yo también. No te digo que es una seducción permanente porque sería un plomazo. Pero nos miramos y nos gustamos”, había contado Patricia, que remarca que no convivir permite que puedan prepararse para el otro, que haya cierta expectativa en el reencuentro.

FIRME ACLARACIÓN DE PATRICIA SOSA SOBRE CÓMO ES VIVIR EN CASAS SEPARADAS CON OSCAR MEDIAVILLA

En este contexto, Patricia aclaró que vivir en casa separadas no es sinónimo de relación abierta.

"Vivir separados no es sinónimo de que cada uno hace su vida: pareja abierta y viva la pepa. No es nuestro caso. Somos gente grande y no nos va”, aclaró, con firmeza.

Aunque es feliz con su relación, no está cerrada a la posibilidad de, en algún momento, convivir con Oscar.

"De hecho, estamos planeando vivir juntos. No será ya, porque tenemos que ordenar muchas cosas, pero sí...", adelantó, muy enamorada.