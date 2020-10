Patricia Sosa contó el accidente sexual que tuvo con Oscar Mediavilla: "Le terminé arrancando el calzoncillo"

La historia de amor de Patricia Sosa (64) y Oscar Mediavilla (65) los llevó a casarse, ser padres, divorciarse y volver a juntarse otra vez sin rencores.

En esos 46 años juntos, toda una vida, pasaron todo tipo de situaciones, y una de las más recientes y graciosas ocurrió en plena cuarentena de ambos en su hogar de Córdoba.

“Yo estaba mirando una película re entretenida, un peliculón que no me acuerdo cuál era, y Oscar se empezó a poner un poco cariñoso. Y yo le decía 'pará Oscar, estoy viendo la película'”, arrancó Patricia en PH.

"No tuvimos relaciones. Vino re enojado y dormimos abrazaditos, pero no vi el final de la película”. G-plus

Ante la mirada atónita de Andy Kusnetzoff, la artista continuó: “Yo seguía enganchada con la película, pero él insistía y le decía 'pará un poco'. La cuestión es que se enojó, agarró el celular que es como la extensión de su brazo, y me tapaba la pantalla, no veía nada. Le pedía que por favor corriera el celular, pero no me hablaba, y me decía que me corra yo. Entonces, le agarré el celular y me lo puse abajo de la almohada. ¡Le agarró un ataque y se me tiró encima! Agarró el celular, se fue a la punta de la cama, apagó el celular y el velador y se puso a dormir”.

¿Qué pasó después? “Entonces yo me quería amigar con él, me acerqué y le hice cucharita, pero estúpido se había puesto tan al borde de la cama que se cayó. Y al caer lo agarré del calzoncillo se lo rompí, y me quedé con un cacho de tela en la mano. ¡Y no saben cómo se puso, se puso peor!”.

Al final, Patricia Sosa reconoció resignada y entre risas que no pudo concretar el acto sexual con Oscar Mediavilla: “Cero, no tuvimos relaciones. Vino re enojado y dormimos abrazaditos, pero no vi el final de la película”.