Pato Galván se burló de Chanchi Estévez y Alex Caniggia con una divertida remera: "Son Pinky y Cerebro"

El lunes de la semana pasada se pudo ver la salida de Pato Galván de El hotel de los famosos tras una dura competencia en el desafío de la H, y este domingo el conductor visitó El debate donde se despachó en broma contra de Chanchi Estévez y Alex Caniggia.

El Pato llegó al estudio vestido con jean, buzo y saco, pero luego del informe sobre su salida se colocó la túnica que utilizó varias veces en el reality. “Pato no eras digno de ese lugar”, le señaló Adrián Pallares mientras Rodrigo Lussich señalaba: “Este es el verdadero Pato Galván”.

Algunos minutos después, el Pato retomó el tema mientras Matilda hacía una crítica contundente contra Martín Salwe, al que acusó de ser “bastante cobarde” por generar el clima para que nominen a otros participantes para no competir en el desafío de la H.

PATO GALVÁN Y UNA DIVERTIDA COMPARACIÓN PARA EL CHANCHI ESTÉVEZ Y ALEX CANIGGIA

“Yo reconozco que Martín es el único que me engañó, porque yo me jactaba de haberles sacado la ficha a todos. Y con él, de entrada, me di cuenta de que era jodido pero en otro momento me compró con el verso de ‘vos me hacés acordar a mi papá’”, señaló Pato.

“Yo siento que es su manera de jugar, y que eso lo transforma en un candidato. Y yo tengo acá un material exclusivo que me compré al salir del reality, y es una remera del Chanchi y Alex. Mirá: Pinky y Cerebro”, dijo Galván levantándose la túnica y dejando ver a los dos divertidos personajes de Cartoon Network.

“Mirá: el Chanchi está igual. ¡Vamos a conquistar el mundo! Me la había comprado pensando que eran Alex y el Chanchi, hoy por hoy, me parece que son Chanchi y Martín. Alex está más afuera”, cerró Pato, ante la risa de los presentes.