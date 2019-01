Luego de confirmar su separación de Luciano Castro, Sabrina Rojas decidió hablar en profundidad sobre la ruptura, en un móvil en vivo con Intrusos.

“Soy celosa como puede ser cualquiera. Salgo con una bomba atómica… o salía. Hay que llevarlo. Él también es celoso. Soy celosa lo lógico, cuidé lo mío”, explicó Sabrina sobre los rumores de que sus celos habían tenido que ver en la crisis.

Entonces, Jorge Rial le preguntó: “¿Luciano se portó bien todos estos años?”, haciendo referencia a los rumores de terceras en discordia. Y con muecas incluidas, la actriz respondió: “Yo… no te lo puedo… Eso te lo tendría que responder él. De los cuernos...”, aseguró sin terminar el famoso refrán que dice reza “de los cuernos y de la muerte nadie se salva”.

Sincera, agregó: “Todos han metido los cuernos, todos hemos metido los cuernos en nuestras vidas y eso realmente no es lo grave para un proyecto de vida”.

Cuando Marcela Tauro le consultó si se había enterado de alguna infidelidad de su marido, Rojas dijo: “No, concreto no. ¿Viste que a veces te llegan cositas? Pero concreto no. Y hay veces que uno prefiere creer y decir ‘ok, te creo a vos’ y ya está. Más que llegarme de alguien que me venga a decir es la cosa que uno percibe, que tal vez cuando investigás decís ‘ah, no era nada’ o cuando investigás decís ‘prefiero no saber’. La vida misma”.

En ese momento, Guido Zaffora indagó si le llegaban cosas sobre compañeras de elenco de Luciano, y Sabrina respondió: “No. Me mata porque cuando hablan de algún romance de Luciano… hay productoras, maquilladoras, está rodeado de mujeres, no solo las actrices. A veces es al revés, las actrices y los actores no se quieren ni ver. Ya me estoy yendo a la mier…”.

“¿Alguna vez te tuviste que sentar con él a pedirle explicaciones? ¿Y no siempre con otras actrices como todo el mundo cree?”, quiso saber Rial. Y Sabrina Rojas volvió a contestar sin filtro: “En nueve años pasamos por todo. Desde ‘¿qué es este mensaje? o ¿quién era que no la tenía?’. Hemos pasado por todo, somos una pareja normal. A veces me sincero tanto que me perjudico, porque yo ahora debería ponerme el chip y decir ‘no, nada que ver’”.