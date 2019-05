En diciembre, la relación de pareja de Diego Maradona (58) y Rocío Oliva (28) llegó a su final, luego de seis años de amor y tras atravesar más de una crisis.

Desde entonces, cada uno continuó con su vida por separado: ella en Buenos Aires y él en México, donde dirige a Dorados de Sinaloa.

"Esas cosas me generan mucho estrés y me llevan mucho tiempo en la cabeza... Por ahora no hay nada concreto, estamos en esas cosas. No te digo que 'si', no te digo que 'no'". G-plus

A cinco meses de la ruptura, Carlos Monti contó en Pamela a la Tarde que Oliva se asesoró legalmente para hacerle una demanda millonaria al Diez por los años que estuvo a su lado, en los Emiratos Árabes.

"Aseguran que le pediría la mitad de lo que ganó en Dubai... Y que pediría que Maradona le compre un departamento en la Capital", informó el periodista.

En plena inauguración de una escuelita de fútbol femenino, Rocío fue abordada por el notero del programa de Pamela a la Tarde y, con reservas, habló del tema.

"Hay una ley que vos la podés tomar o la podés dejar. Cada mujer que se separa sabe que esto les corresponde a todas. No es un premio por haber estado con Diego. Esto les corresponde a todas". G-plus

"Carlos Monti dio la información de que iniciaste una demanda a Maradona, un pedido judicial, que querés un resarcimiento de Diego para vos. ¿Esto existe?", le consultó. Y Oliva contestó: "Esas cosas me generan mucho estrés y me llevan mucho tiempo en la cabeza. Quiero abocarme a esto (la escuelita de fútbol para nenas)... Por ahora no hay nada concreto, estamos en esas cosas. No te digo que 'sí', no te digo que 'no'".

Sin obtener una respuesta contundente, el cronista fue por más: "¿Pero te gustaría que se te reconozca por haber estado tanto tiempo y haber pasado tantas cosas?". Y la exnovia de Maradona concluyó: "No es un reconocimiento de nada. Hay una ley que vos la podés tomar o la podés dejar. No es un reconocimiento. Esto depende de cada una. Cada mujer que se separa sabe que esto les corresponde a todas. No es un premio por haber estado con Diego. Esto les corresponde a todas".