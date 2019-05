La particular descripción de Mica Viciconte para tildar a Cubero de 'cero-celoso': "Es una heladera"

Mientras vive un feliz presente en pareja, a Mica Viciconte (30) le encanta compartirlo con sus seguidores en las redes, donde le suele dedicar tiernos posteos a su amor, Fabián Cubero (40). Sin embargo, no deja de compartir fotos en Instagram luciendo su espléndida figura, en las cuales sus fieles seguidores le dejan comentarios de todo tipo. Ahora bien, ¿qué opina el futbolista de quiénes le dedican piropos a su novia?

En diálogo con El Show del Espectáculo, el programa radial que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, la modelo aclaró que Fabián no es para nada celoso. Para sorpresa de los oyentes, lo describió de una manera más que particular: lo comparó con un electrodoméstico.

"Él es cero celoso, es un heladera", expresó, divertida, haciendo referencia a su ¿frialdad? Y antes de cerrar, la panelista de Incorrectas aclaró: "Es súper amoroso, pero no me hace escenas de celos. Yo no doy lugar".

A diferencia del futbolista, ella se describe como fogosa y, lejos de guardar su mayor fantasía bajo siete llaves, la compartió. "Me gustaría hacer una película erótica con Fabián. Estaría en mi salsa", finalizó, sincera.

