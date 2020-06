Un participante de Bake Off usó un ingrediente que sorprendió a Marcelo Tinelli: "Me tienta la tarta de Damián"

La primera prueba a la que se sometieron los seis participantes que llegaron a la gala de Bake Off, el gran pastelero de este domingo fue sorprender al jurado con "sabores no tradicionales". Damián tomó la delantera y se animó a utilizar fernet, un ingrediente que sorprendió hasta al mismísimo Marcelo Tinelli, que alabó al joven en las redes sociales.

El rosarino siguió al pie de la letra la consigna de innovar y armó una torta de chocolate y lentejas con relleno de crema mezclada con fernet y chocolate blanco, para equilibrar. “No sé si les gustará el fernet, pero la combinación con chocolate blanco puede estar buena, porque le aporta el dulzor que la bebida no tiene”, dijo el joven.

La preparación sorprendió al jurado y por eso Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar le dieron el visto bueno al manjar. “Definitivamente es innovador, eso no hay dudas. Se siente el gusto a lentejas. No me convencía el tema del fernet, pero está suave. Me gustó”, dijo la chef.

Desde las redes sociales, Marcelo Tinelli se mostró curioso por probar la torta. "Me tienta la tarta de Damián. ¿Le puso fernet? Ja ja. Confirmámelo Paula Chaves", escribió el conductor en Twitter. Muchos otros usuarios de esa red social armaron memes para recompensar el atrevimiento del rosarino.

Me tienta la tarta de Damián. Le puso fernet??? Jaja. Confírmamelo @paulitachaves @CocinaTelefe — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 1, 2020

Quiero hacerlo en casa! Pásame la receta, ahora que tengo varios cercanos que le entran al fernet🙏🙏. O me lo hace @pedroalfonsoo jaja. @CocinaTelefe https://t.co/GT9BAdk2zB — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 1, 2020

La cuarentena le pego por la cocina! Asi que en breve quien te dice... @pedroalfonsoo https://t.co/m2EOKOrCnL — PAULA (@paulitachaves) June 1, 2020