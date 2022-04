Paola Krum respondió contundente si desea casarse: "Quiero ser soltera siempre"

Paola Krum, mamá de Eloísa con Joaquín Fuerriel, vive un romance de película con Iván Espeche.

La actriz está en pareja hace tres años y la relación avanza a paso firme. Sin embargo, decidieron no convivir.

"Hace tres años que estamos juntos, pero cada uno vive en su casa. Él tiene dos hijos; yo, una. Cuando nos juntamos es lo más. Es un encuentro hermoso", contó en diálogo con Clarín, feliz por su familia ensamblada.

Y reveló que ya habían sido novios hace muchos años atrás, pero que se separaron y hace tres volvieron a ser pareja.

"Lo loco es que fuimos novios a los 21. Hicimos juntos El jorobado de París y él después se fue de la obra. Me pareció el hombre más hermoso que había visto en mi vida...".

"Hubo un desencuentro. Y hace un tiempo, yo estaba soltera y me empezó a buscar. Pero me llamaba a un teléfono que yo no tenía más. Un amigo me comentó de su búsqueda y acá estamos", sumó, enamorada.

¿PAOLA KRUM SE CASARÍA CON IVÁN ESPECHE?

La actriz contó que está re enamorada de su novio, pero que ni ahí se casaría con él... Ni con nadie.

"Yo quiero ser soltera para siempre. No me interesa el casamiento. ¿Por qué me impondría algo legal? Creo que estoy más tranquila así", sentenció.