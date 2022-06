Pampito opinó sin filtros del pedido de Benjamín Vicuña de no hablar de su vida privada

El último de nosotros festejó con todo su elenco que está llegando al final y parece que uno de los requisitos que puso Benjamín Vicuña a la hora de las notas es no hablar ni de la China Suárez, Pampita o de su pareja con Eli Sulichín. Y Pampito reprobó su actitud.

“El que no estuvo tan predispuesto para las notas fue Benjamín Vicuña”, contó el periodista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Antes de arrancar la nota pidió que no le pregunten de su vida amorosa y no me preguntes de esto y de aquello. ¿Entonces de qué querés que te preguntemos, Vicuña?”, lanzó, picantísimo.

PAMPITO CUESTIONÓ A BENJAMÍN VICUÑA POR NO QUERER HABLAR DE SU VIDA ÍNTIMA

Estefi Berardi dio detalles de la condición que estaría poniendo. “Está harto de que le pregunten. Dice que no habla porque quiere cortar las polémicas y limpiar todas las cosas que se vienen generando. Ya hace mucho que nos vienen dando de comer al periodismo de espectáculos”, contó.

“¡Tanta condición antes de dar una nota, Benja! Si tenés buena onda”, dijo el panelista, mientras elogiaba la actitud de la expareja del actor.

“Muchos tienen que aprender de Pampita. Es muy inteligente en el manejo de la prensa”, diferenció.

