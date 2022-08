Pampito se indignó al aire contra Flavio Mendoza: "¡Qué mala onda! Insoportable, maleducado"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) pusieron una nota de Flavio Mendoza, quien había coincidido en un evento con Carmen Barbieri. El cronista le preguntó si era cierto que no se había saludado con la conductora y su respuesta… ¡hizo estallar a Pampito!

El artista no tomó bien la pregunta y se le recriminó al cronista. “¿Vos sos de Carmen? Sos un gran mentiroso. Llegué y justamente acá la saludé. La gente habla porque le gusta generar, la saludé y después estuvimos comiendo”, desmintió.

En el piso del ciclo, el panelista fue con todo contra el creador de Stravaganza. “¿Por qué se pone Flavio tan nervioso cuando le hacen una pregunta? ¡Qué mala onda que tiene a veces!”, señaló, picante. Mientras que la animadora no estuvo de acuerdo. “Yo no lo vi con mala onda”, dijo.

"Me indigna que sea tan maleducado. Después dice ‘ustedes me quieren ver…’. ¡Y no te queremos ni ver, mirá!". G-plus

PAMPITO, DURÍSIMO CONTRA FLAVIO MENDOZA

“No te está diciendo que sos un ‘gran mentiroso’, te lo está preguntando. Me indigna que sean tan maleducados”, se despachó el periodista por la nota que dio el productor.

“No le gustó que le pregunten algo que no fue cierto”, defendió Carmen a Flavio, pero Pampito siguió. “¿Por qué no puede contestar bien y lo tiene que tratar de mentiroso? Le está preguntando, no está afirmando nada. Insoportable. Me indigna que sea tan maleducado”, arrojó, filoso.

“Después dice ‘ustedes me quieren ver…’. ¡Y no te queremos ni ver, mirá!”, despotricó. “Por ser de Carmen es un ‘gran mentiroso’, así que te está tratando de mentirosa a vos”, señaló, mientras que la conductora bajaba el tono y afirmaba que a Flavio simplemente le había molestado que se diga algo que no era verdadero.