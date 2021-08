Pampito, indignado por la actitud de Ángela Leiva frente a un cronista: "Dio la nota sin ganas mientras el bailarín se la llevaba"

El panel entero de Implacables estalló este domingo contra Ángela Leiva a raíz de una nota que la cantante le brindó al cronista Diego Bouvet en el estreno de Bendito tu eres, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza. La actitud de la cantante, indignó sobremanera al conductor Daniel Gómez Rinaldi, pero fue Pampito Perelló Aciar el que se mostró verdaderamente indignado con la actitud de la vocalista y de su bailarín, al que llamó “patasucia”.

En la nota, Ángela se mostró distante de Bouvet, que le tuvo que pedir que se acerque asegurándole que “tenía las dos dosis contra el coronavirus”, pero además tuvo que esforzarse para sacarle respuestas hasta que Jonathan Lazarte se acercó para llevársela. “Ángela Leiva ¿dónde tenías que ir tan apurada? Yo estaba adentro del teatro, vos entraste y te sentaste adelante mío, tranquila. ¡Te falta mucho!”, le dijo Gómez Rinaldi, antes de pasarle la posta a Pampito.

“Yo no puedo creer con el asco que dio la nota. Primero no se acercaba a Bouvet, que le tuvo que decir que tenía las dos dosis, se acercó con asco, dio la nota sin ganas; el bailarín patasucia llevándosela ¿adonde?”, dijo Pampito, sobre el comportamiento de Ángela Leiva. “Hay que explicarle a estos dos que es viejo eso del ‘me llevan, me llevan’. (…) Si vas a un estreno de prensa, andá con ganas o quédate en tu casa. Sé un poco más humilde, respetá, porque además tus compañeros dicen que estás agrandada”, cerró el cronista.