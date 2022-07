Pampito analizó el llanto de Pampita tras la derrota de Lissa Vera: "Lloraba de verdad"

La semifinal de El Hotel de los Famosos tuvo a Lissa Vera como eliminada luego de tres meses y medio de competencia, y Pampito destacó el profundo llanto de Pampita tras ver la entrega por entero de la exintegrante de Bandana en la competencia física.

"Hasta perfecta lloraba Pampita", describió el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, Pampito explicó las sinceras lágrimas de la conductora: "Loraba de verdad porque se emocionó con Lissa".

Luego, el periodista dijo que Lissa se quebró "porque pudo terminar el juego" en "una competencia muy dura".

Todo surgió a cuento de los elogios de Carmen Barbieri a Pampita: "Es una diosa. Estaba vestida como una diosa, vestida. Impecable. Me cuentan que la llevaban y que ella se ponía durita para no arrugarse. ¿No es bárbara? Es una gran profesional. Lloraba de verdad".

Al final, Pampito destacó la actitud de Lissa Vera en su despedida de El Hotel de los Famosos, a pesar de que sabía que no tenía chances de imponerse: "No se rindió, ella quería ganar".

PAMPITA SE QUEBRÓ AL VER LLORAR A LISSA VERA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Agotada por el enorme esfuerzo para intentar vencer en la competencia física ante Walter Queijeiro y Alexander Caniggia, la propia Pampita se puso a llorar a la par de Lissa Vera al abrazarla y felicitarla una vez concluido el desafío.

"Ay, no me siento bien…", admitió la conductora de El Hotel de los Famosos antes de quebrarse y conmoverse por la ex Bandana.