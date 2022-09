Pampita viajó con sus hijos a Chile para acompañar a Benjamín Vicuña por la muerte de su padre

A pocas horas de la muerte de Juan Pablo Vicuña, el padre de Benjamín, Pampita decidió viajar a Chile para participar en la despedida del que fue su suegro por cerca de diez años.

La modelo viajó al país trasandino en compañía de su hija Ana García Moritán, tal como lo mostró en sus stories de Instagram Estefi Berardi.

La panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) compartió en sus postales uno de los posteos que hizo Pampita en la cuenta de Ana, que es a su vez un reposteo de su amiga Lorena Alamos Bonometti. En la imagen, titulada “morfable”, se ve a ambas abrazadas en un conocido hotel de la capital trasandina, aunque Estefi asegura que también fueron sus otros hijos.

EL ADIÓS DE PAMPITA AL PADRE DE BENJAMÍN VICUÑA

De esta manera, la modelo regresó a Chile para darle el último adiós a una de las personas que la hizo sentir “una hija” tal como aseguró ella misma en una entrevista brindada poco antes de la muerte de Juan Pablo.

"Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”, dijo en una nota con LAM.

“Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en que toda la familia nos abrazamos en todos, nos cuidamos y nos respetamos”, resaltó, sobre el pesar de Benicio, Bautista y Beltrán Vicuña.