La segunda vuelta de Pampita (41) y Pico Mónaco (34) duró apenas 80 días: un romance de verano. La pareja se reconcilió en noviembre y, el lunes 28 de enero, la modelo anunció el final del noviazgo, tras compartir unas vacaciones en Punta del Este.

"Tuvimos buena voluntad, pero no funcionó y no pasa nada, nos seguimos queriendo, nos respetamos y nos seguimos hablando. Acá no pasó nada más, todo lo que hayan dicho es mentira”. G-plus

Mucho se especuló sobre un posible interés económico de la pareja para asistir a presencias en la ciudad uruguaya. “¿Tenemos que hablar de un romance alargado a base de negocios? Estoy hablando del alargue, no del partido en sí. Creo que en un momento estuvieron enamorados, pero el alargue...", dijo Jorge Rial al conocerse la separación. "Él ya tenía guita por el tenis. Pero hizo mucha plata al lado de Pampita. Sé que suena feo, pero las marcas lo empezaron a buscar por ella. Pico construyó su figura mediática con Pampita", completó el periodista. Y Pampita salió al cruce de las versiones.

“No fuimos a ningún evento, no lucramos con la relación como dicen los malintencionados. Se habla con mucha malicia y no es cierto. Somos dos personas normales que estábamos solteros, teníamos mucho cariño y quisimos ver qué pasaba. No hay más que eso”, comenzó la modelo en una entrevista con la revista Caras. “Duele escuchar que había un interés económico, que facturamos miles de dólares, todas esas cosas son patrañas, son mentiras que le quieren meter a la gente en la cabeza. Acá somos dos personas buenas que se quieren y quisieron probar qué pasaba, no funcionó y listo”, agregó.

Indinada, Pampita apuntó contra los rumores. “De verdad no sé porque hablan con tanta maldad y dicen cosas tan feas que no son ciertas y por qué la gente lo cree. Cualquiera que observe el verano, puede darse cuenta que no fuimos juntos a ningún lado. No existe eso de que alguien se junte para ganar dinero. La gente se junta porque se quiere y quiere darse una oportunidad”, aseguró. “Hay mucha mala onda también con esos comentarios. Cualquiera que lo conozca a Pico o a mí sabe que había algo sincero de nuestra parte. Tuvimos buena voluntad, pero no funcionó y no pasa nada, nos seguimos queriendo, nos respetamos y nos seguimos hablando. Nos verán en un evento charlando y nos vamos a dar un abrazo. Acá no pasó nada más, todo lo que hayan dicho es mentira”, concluyó.