Pampita rompió en llanto al ver bailar a Kuky, la nena que bailó con Cachete Sierra y Fiorella Giménez: "Me atravesaste"

Pampita se emocionó al ver bailar a Maitena Kuky,"Kuky Jazz", la nena de nueve años que brilló junto a Cachete Sierra y Fiorella Giménez en la salsa de tres. En la pista de La Academia, la modelo rompió en llanto en plena perfomance y no dudó en ponerle un 10 así como el resto de sus compañeros de jurado.

“Yo en la mitad de la coreo ya quebré, lloraba, me alcanzaron los pañuelitos. Porque me encanta ver que ya tenga definido el sueño, tan claro, que su familia la acompañe en concretarlo con esto de las clases, que esté en esta pista. Me encantó cómo brillaste Kuky”, expresó la conductora de Pampita Online.

Luego, Carolina finalizó conmovida: “Me encantó cómo recorriste la pista, la actitud, la energía, la gracia, el acting cuando bailó acá frente al jurado, piel de gallina todos. Ojalá muchos se contagien de eso que tenés vos y me parece que eso es bailar, que salga de adentro y que se explaye y que atraviese todo. A mí me atravesaste un montón así que fue una noche mágica para mí. Gracias”.