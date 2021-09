Pampita reveló si consideraría recurrir a una cirugía al terminar de amamantar a Ana: "Si a Robert le gusta"

Pampita respondió si consideraría recurrir a una cirugía tras dejar de amamantar a su hija Ana y no dudó en nombrar a Roberto García Moritán. En Pampita Online, la conductora habló de su cuerpo, los inicios en su carrera y aseguró que a ella le gusta más tener menos volumen de busto.

“Viste que las mujeres cuando tienen hijos se ven más pechugonas”, dijo Pablo Muney en la emisión de Net TV y la modelo comentó: “Decímelo a mí, mirá cómo ando esta semana”. Entonces el panelista aprovechó para preguntarle si le gustaría quedarse así y ponerse un poco más de lolas tras dejar de darle la teta su beba.

“Y no sé si a Robert le gusta… No, no, a mí los escotes me gustan con un poquito menos. Pero mientras tanto alguna fotito hay que hacer, hay que aprovechar. Yo era así de chiquita y después con los hijos se me fue achicando. Cuando empecé mi carrera era voluptuosa”, respondió Carolina Ardohain.