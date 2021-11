Pampita reveló que con Roberto García Moritán no practican el colecho con su beba: "Ana tiene su cunita"

Pampita reveló que con Roberto García Moritán no practican el colecho con Ana. En Pampita Online, la conductora dio algunos detalles de su vida familiar con su beba, su marido y los hijos de ambos.

“¿Cómo haces vos para que el nene se vaya a dormir solo?”, le preguntó Pablo Muney a la modelo, quien le respondió: “Yo no tengo colecho, duerme cada uno en su habitación”.

Entonces el panelista le consultó si cierra con llave o si alguna vez alguno de sus hijos entró de repente a su habitación y la sorprendió en pleno momento íntimo con alguna de sus parejas y Carolina Ardohain dijo: “No, duerme cada uno en su habitación”.

Sorprendido, Muney continuó indagando en el tema. “¿Nadie entra?”, repreguntó y Pampita contó: “No pasa nunca, a la noche está cada uno en la suya, son grandes ya. Tengo suerte, duermen todos profundo”.

“De chiquitos tampoco pasó. Anita tiene su cunita. Yo no puedo dar tips, que a cada uno le salga como le salga”, finalizó el tema en la emisión de Net Tv.

PAMPITA CONTÓ CÓMO DUERME ANA Y DIO QUE HABLAR CON SU IMITACIÓN

Pampita imitó los gestos de Ana, la hija que tuvo junto a Roberto García Moritán, y se mostró más encantada que nunca con su pequeña.

“A veces duerme así, no sé cómo hace con el hueso y no se cae para atrás. No entiendo cómo hace. Si está durmiendo así, ¿no se cae el brazo para atrás?”, dijo divertida en Pampita Online.