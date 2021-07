Pampita reveló detalles de cómo vivió su parto acompañada de Roberto García Moritán: "Lo tenía amenazado con que no me toquetee pero se portó increíble"

Con la emoción a flor de piel por haber llegado el día tan esperado con la llegada de Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, Pampita contó cómo vive estas horas con su beba en brazos y reveló cómo se portó su marido en el parto y previo a dar a luz.

“Rober se portó divino. Yo lo tenía un poco amenazado con que no me toquee ni me hable mucho, pero se portó increíble”, confesó la conductora de Pampita Online, quien salió al aire en su programa desde el Sanatorio Otamendi donde nació la nueva integrante de la familia.

“Me hacía masajes en la cintura porque muchas contracciones las tuve parada entonces el me hacía masajes y me pasaba crema y me cuidaba”, agregó, destacando el apoyo que recibió en todo momento por parte de su esposo.

“Nos bancamos toda la noche despiertos así que estábamos agotados. En un momento, Rober estaba durmiendo sentadito y se le caía la cabeza para el costado pero fue lo máximo. Estábamos los dos muy emocionados”, cerró la jurada de La Academia, feliz por este presente.