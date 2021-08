Pampita reveló cuál fue la reacción de Roberto García Moritán al verla en el caño de La Academia: "No lo podía creer"

A menos de tres semanas de dar a luz a Ana, Pampita se animó a hacer el baile del caño en La Academia de ShowMatch y se ganó tantos halagos como críticas. En su ciclo de Net TV, la modelo salió al cruce de quienes le reprocharon su actitud y destacó la reacción de su marido, Roberto García Moritán al verla en acción en la pista de Marcelo Tinelli.

“El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial. Yo no sé cómo es que los lesionados no pudieron hacer ni un poquitito, ¿no?”, dijo Pampita antes de revelar cómo surgió la idea de bailar en el caño. “El viernes pasado Marcelo me dijo ¿te animás a subir? Sí, re, y con Jimena Barón re queríamos subir a ver qué onda, pero no nos acordábamos ni cómo era. Y en el corte fui y me subí, que son esas imágenes. Pero eso no era un ensayo, me subí para ver qué me salía, qué podía hacer, muy improvisado”, explicó.

“Cuando Marcelo decía que era una coreografía, yo le decía que no, que es algo libre y voy viendo cómo salga. Es más, la vertical no me salió al principio, la hice de vuelta, pero no estaba en competencia, cuando no tenes presión te divertís”, advirtió Pampita antes de responder qué pensó su marido al verla en acción. “No lo podía creer”, señaló la modelo antes de aconsejarle a las madres: “Vivan su maternidad como les parezca, yo no pretendo ser ejemplo de nada”.