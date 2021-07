Pampita respondió si Benjamín Vicuña estará en su reality y cuál fue el acuerdo por sus hijos: "Él no va a estar pero aclaramos cómo protegerlos"

Pampita dejó en claro que Benjamín Vicuña no aparecerá en su reality show y además reveló cómo fue el acuerdo que pactaron por la participación de sus hijos en común. En un mano a mano con Rodrigo Lussich para Intrusos, la conductora de Pampita Online contó que, si bien sus familiares podrán ser vistos, ella es la absoluta protagonista.

“El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en ir a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, detalló.

"Benjamín no aparece en el reality show. Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados y no se sientan invadidos". G-plus

Luego el conductor de la emisión de América le preguntó si Benjamín aparecerá y la modelo respondió: “No, no sé por qué inventaron que aparecía. Tuvimos una charla por el bienestar de los chicos ‘voy a hacer esto, cómo lo hacemos, cómo los protegemos a los chicos para que ellos estén cómodos’”.

Finalmente, la jurado de La Academia explico por qué tomaron la decisión de que Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña tengan poca participación. “Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”, dijo.