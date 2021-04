Pampita recordó cómo fueron los partos de sus hijos con Benjamín Vicuña: "No me pasó que se desmayara"

Mientras en Pampita Online, Pampita y sus panelistas debatían sobre las declaraciones de Jésica Cirio, quien dijo que echó a Martín Insaurralde del parto de su hija, Alejandra Martínez le preguntó a la top cómo habían sido los nacimientos de sus niños, frutos de su relación con Benjamín Vicuña.

“La que está haciendo todo en ese momento es la mamá, el papá no tiene un rol específico”, explicó Pampita.

"No me pasó que se desmayara… nadie", aclaró entre risas para evitar poner el foco en su famoso ex G-plus

Y su panelista acotó: “Algunos se desmayan”. Entonces, ella recalcó que Vicuña no tuvo ese inconveniente: “No me pasó que se desmayara… nadie”, aclaró entre risas para evitar poner el foco en su famoso ex. “No tengo nada raro para contarles”, reiteró risueña.

Por último, aclaró que Roberto García Moritán, su actual pareja, estará presente en el parto de la beba que esperan: “Roberto va a estar, el otro día le pregunté '¿vos cómo lo viviste, te desmayaste, te bajó la presión?' Y me dijo 'no, yo miré todo, perfecto, no pasó nada'. Yo ya le pregunté para estar preparada, le dije 'mirá que, si te desmayás te dejan ahí tirado, te pasan por arriba'”, sentenció subrayando que el hombre, en ese momento, debería "pasar desapercibido”.