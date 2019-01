Considerada una de las mujeres más famosas de Argentina, Carolina “Pampita” Ardohain está acostumbrada a estar en el foco de la atención mediática. Pero en diálogo con revista Gente contó qué siente ante la posibilidad de que sus hijos Bautista (10), Beltrán (6) y Benicio (4) la googlean a ella y a su papá, Benjamín Vicuña, de quien se separó en medio de un verdadero escándalo a fines de 2015.

“No tengo miedo de que mis hijos nos googleen a su papá o a mí. A ellos no les importa lo más mínimo lo que hacemos. Para ellos tenemos trabajos normales y me encanta esa inocencia”, aseguró sobre la relación de sus hijos con la fama.

Además, sin mencionar directamente a Vicuña, cuando la periodista del semanario le preguntó si es de cuestionarse sus relaciones pasadas, Pampita no dudó: “No, no me arrepiento de ninguna decisión, incluso las que tomé en el pasado”.