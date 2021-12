Pampita opinó de la separación de Laurita Fernández y Cabré: "Ahora ella está sola, pero veremos qué pasa; es una pareja tan linda"

A poco de conocerse que Laurita Fernández y Nicolas Cabré le pusieron punto final a su historia de amor tras varias idas y vueltas, Carolina “Pampita” Ardohain tocó el tema en su programa y opinó de esta reciente ruptura.

Tras ver un informe en el que la bailarina confirma que su noviazgo con Cabré no va más, la conductora de Pampita Online no escatimó en halagos para Laurita: “Ella es divina, talentosa, joven… el amor va y viene, qué se yo. ¿No?”, comenzó diciendo.

“Intentan estar separados, no pueden evitarlo y vuelven. A veces uno está en una etapa y el otro, en otra. Igual, son todas suposiciones porque nunca sabemos qué es lo que pasa”, agregó en el ciclo que conduce por Net TV.

“Una pareja tan linda. Les deseamos lo mejor (a Laurita Fernández y Nicolás Cabré). Veremos si vuelven, no vuelven. El verano tal vez…". G-plus

Y cerró, sincera: “Una pareja tan linda. Les deseamos lo mejor. Veremos si vuelven, no vuelven. El verano tal vez… Ella es una bomba atómica. Laurita ahora está sola y veremos qué pasa. Me parece muy bien que lo cuenten porque si no hay especulaciones”.