Pampita opinó del conflicto de Nicole Neumann y Cubero: "Necesitan volver a conectar entre ellos como padres"

Desde la experiencia, por haber transitado la separación del padre de sus hijos, Pampita (41) opinó con contundencia del actual conflicto que mantiene en pie de guerra a Nicole Neumann (38) con Fabián Cubero (40), luego de que saliera a la luz un video que grabó la blonda, en el domicilio de su ex, sin poder localizar a sus hijas como supuestamente estaba pautado ese día.

"Estos malos entendidos les están dando una pauta de que necesitan volver a conectar entre ellos como padres porque este es un laburo para toda la vida". G-plus

"¿No le pudieron avisar que no fuera a buscar a las chicas porque estaban un poco retrasados? Tal vez, él le avisó a su abogado, el abogado de él al abogado de ella y ese teléfono descompuesto hace que ella vaya a buscar a sus hijas y no estén en el horario pautado, para que se las entregaban… Hay mucha gente en el medio en la comunicación de ellos dos", dijo la conductora de Pampita Online, con Gege Neumann a su lado, argumentando que su hermana y Cubero no dialogan por WhatsApp porque están bloqueados.

"Tienen que armar un chat solo para hablar de los chicos, solo para coordinar llevadas y traídas. Pautar que es solo para eso y que los otros temas sigan con los abogados". G-plus

Siguiendo esa línea, con su declaración Carolina dejó entrever cómo es su contacto diario con Benjamín Vicuña, relacionado estrictamente a sus niños, Bautista, Beltrán y Benicio: "La verdad es que re pasa que te atrasas, tenés que cambiar el horario o cambiar el día. Pasa mucho con chicos que viven en dos casas".

Regresando al conflicto entre Neumann y Cubero, señaló: "Ya estos malos entendidos les están dando una pauta de que necesitan volver a conectar entre ellos como padres, porque este es un laburo por muchos años más y para toda la vida. Armar un chat solo para hablar de los chicos, solo para coordinar llevadas y traídas. Pautar que es solo para eso y que los otros temas sigan con los abogados".