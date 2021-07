Pampita mostró las fotos de los minutos previos a dar a luz en la sala de parto: "Rober se portó divino"

Horas después de haber dado a luz a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán, Pampita salió al aire en su programa, Pampita Online, y charló con sus compañeras. Además de mostrarse infinitamente feliz por el nacimiento de su beba, contó que antes de dar a luz salió a caminar con su marido por recomendación de los médicos.

Además, al aire emitieron dos fotos súper significativas en las que se ve a Pampita con Roberto desde el Sanatorio Otamendi, en la sala de parto. Entonces, Carolina se mostró muy agradecida con su marido por haberla acompañado tan de cerca. "Rober se portó divino", contó.

En la misma línea, la conductora reveló que en esos momentos previos a dar a luz Moritán la contuvo y le hizo mimos para que permaneciera tranquila a pesar de las fuertes contracciones.

"Se portó increíble... Me hacía masajes en la cintura porque muchas contracciones las tuve parada entonces él me hacía masajes y me pasaba crema... Me cuidaba”, cerró, súper enamorada.