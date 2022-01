Pampita lanzó una llamativa frase tras la presencia de Benjamín Vicuña en su cumple: "He perdonado"

Pampita dio que hablar con una llamativa frase en medio de una entrevista con Intrusos. Sucedió en el marco del festejo de su cumpleaños número 44, al que asistió Benjamín Vicuña.

“¿Tenés alguna asignatura pendiente o algún tema que tengas que cerrar?”, le preguntaron a la top desde la emisión de América, y ella respondió sin vueltas: “No, por suerte no me quedó ninguna mochila”.

“Tampoco me quedó ninguna charla que no haya tenido, no me quedó gente para conversar. Me han perdonado, he perdonado, ando muy liviana por la vida por suerte”, sentenció la esposa de Roberto García Moritán.

PAMPITA SE MOSTRÓ REALIZADA Y FELIZ EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Pampita dejó en claro que está más que realizada y feliz en el día de su cumpleaños. “No sé si puedo pedir algo más, puedo agradecer”, le dijo la modelo a la emisión de América.

Así, la empresaria reflexionó: “Pedir sería mucho, tengo tanto, estoy rodeada de tanto amor, puedo hacer el trabajo que me gusta, estamos todos bien de salud, nos amamos mucho, no quedan más cosas por pedir”.