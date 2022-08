Pampita, íntima: "Si hay algo de lo que me arrepiento es de que cuando estuve soltera no hice 'tanto'"

Pampita inaugura Ida y Vuelta, la nueva sección de Ciudad en la que los famosos hablan sin filtros y que podrás ver en exclusiva todos los viernes en Facebook e Instagram. inaugurala nueva sección deen la que los famosos hablan sin filtros y que podrás ver en exclusiva todos los viernes en

La conductora de El Hotel de los Famosos compartió momentos íntimos e ínéditos de su vida.

-Muchísima gente dice que sos la mujer más linda de Argentina, ¿para vos quién lo es? ¡Vale decir que vos!

-Muchísima gente dice que sos la mujer más linda de Argentina, ¿para vos quién lo es? ¡Vale decir que vos!

-Hay muchísimas mujeres muy lindas en Argentina, tal vez mucho más cerca de los que nos imaginamos. Está lleno.

-¿Una famosa?

-Ay yo cuando era chica miraba a Valeria Mazza . No existe ni ha existido una cara como esa, tremenda. Maravillosa. Es una divina total.

-¿Momento laboral favorito de tu vida?

-Este. Es un momento que esperé hace muchos años y al fin está llegando.

-¿A quién admirabas de chica?

-No soy de idolatrar, pero me gustaba mucho Madonna. Me parece que era desenfadada, feminista, muy auténtica. Ahora la sigo en Instagram pero no voy a hacer comentarios, ja, ja.

-¿Qué otra profesión habrías elegido si no te dedicaras a ser modelo y conductora?

-Habría sido decoradora.

-¿En qué gastaste tu primera plata?

-En electrodomésticos para la casa de mi mamá.

-¿Recordás qué compraste?

-En realidad compré de todo: lavarropas, microondas, cafetera. Compré todo lo que faltaba.

-Si pudieras volver el tiempo atrás y cambiar una cosa de tu vida, ¿cuál sería?

-Ninguna. No cambiaría nada. Ya de antemano está todo escrito. Creemos que tenemos los hilos, pero no.

-¿Al cumple de qué famoso te gustaría que te inviten?

-Mmm... ¡ay que me invite Maluma! Que a mis amigas les encanta y las llevo.

-¿Algo que hacés que no le contás a nadie?

-Me como las uñas, hace poco lo contó Bauti (14, su hijo varón mayor, junto a Benjamín Vicuña) en un vivo. ¡Hoy me las hice, mirá!

-¿Te arrepentís de algo que hiciste? ¿O algo que no hiciste?

-Tal vez no hice "tanto" estando soltera. Siempre fui muy noviera y no disfruté de la soltería. Volvería el tiempo atrás y pienso "cómo habría aprovechado ese momento", me arrepiento.

-¿Un sueño que te quede pendiente?

-Me quedan muchos sueños pendientes, este es uno -conducir El Hotel de los Famosos-, pero sé que van a venir muchos más.