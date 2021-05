Pampita le hizo frente a los rumores del fin de su amistad con Puli Demaría: "La verdad es que está todo bien"

Pampita habló de los rumores de enemistad con Puli Demaría que las tuvieron como protagonistas en los últimos días. La modelo de 43 años hizo frente a los dichos que las vio envueltas en una supuesta polémica tras haber sido la gran ausente en el baby shower de su beba en camino.

En una nueva edición de Pampita Online, mientras presentaba a Juli Novarro, la conductora trajo en escena a Puli cuando la vio bailar: “Eso es muy Puli, ¿o no?. Le mandamos un beso”. Entonces, la panelista aprovechó para cuestionar los trascendidos: “¿Qué es lo que andan diciendo que estamos distanciadas de Puli?”.

"La verdad es que está todo bien". G-plus

De inmediato, Carolina acotó: “No nos sacamos foto cuando nos juntamos” y Novarro cuestionó: “Es que si nos sacamos foto se van a quejar que el barbijo y justo me lo saqué para la foto al barbijo, no es que no lo tengo”. En este divertido ida y vuelta, la pareja de Roberto García Moritán cerró: “Es eso, que no hay registro, pero la verdad es que está todo bien”.

Todo comenzó en la celebración del baby shower de la niña que espera Pampita, evento al que asistieron sus más allegados pero entre ellos no la vio a Demaría. Fue allí cuando las especulaciones del fin de su amistad, que tiene más de veinte años, comenzaron a circular; sin embargo la DJ contó a La Nación lo que le sucedió antes de salir de su casa.

“No pude ir. Estaba lista, preparada para irme y de golpe llegó Floro, mi hijo más chico, que se había ido a andar en bicicleta, con un corte en la rodilla. Terminé saliendo para el Hospital Austral para que le puedan curar la herida y finalmente le dieron dos puntos. Así que esa es la única razón por la cual no pude ir al baby shower”, explicó en aquel entonces Puli.