Pampita le hizo frente a los rumores de enfrentamiento con la China Suárez: "Se había creado una fantasía pero no es la realidad"

Luego de las repercusiones que generó la foto de Pampita y Benjamín Vicuña juntos en el homenaje a Blanca, la cual fue tomada por Eugenia “la China” Suárez, la modelo habló de este tema en el programa que conduce por Net TV.

“No imaginamos que iba a haber repercusiones porque hace mucho que, como familia, nos manejamos así. Vamos todos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año. Es lo que corresponde por los chicos para que tengan un ambiente de tranquilidad, paz y amor. El amor solo se enseña con el ejemplo así que eso es lo que reina”, comenzó diciendo Carolina Ardohain en Pampita Online.

“Además somos un montón, cada vez somos más, hay niños de todas las edades y van a seguir habiendo nuevos integrantes en el futuro; así que lo mejor es que reine el amor. No sé qué más decir porque creo que ninguno pensó que tenía que dar explicaciones después de esto. Pero si llamó la atención, para nosotros es muy natural”, agregó.

En cuanto a los códigos que manejan como familia ensamblada, la top remarcó: “Somos muy cuidados con el tema de la familia. No hacemos declaraciones, en los cumpleaños no publicamos fotos y se habían creado una fantasía. Pero no es la realidad que estábamos transitando nosotros y no había nada de malo que apareciera una foto”.

Por último, indagada por su vínculo con la China, Pampita cerró: “A veces, en fotos que tenemos, aparece alguien y no se puede poner la foto completa porque no pedimos la autorización, suele pasar eso. Pero somos una familia y para los chicos no hay nada mejor que criarse en paz, comodidad y amor; y saber que son bienvenidos los hermanos de nuestros hijos. Que sea puertas abiertas para todos en casa”.