Pampita habló de sus ataques de furia con la prensa: "No tengo tanta paciencia con ustedes cuando..."

Su larga trayectoria en el mundo del modelaje y en los medios de comunicación hicieron que gran parte de la vida íntima y laboral de Pampita quede registrada. Lo que conllevó a que, en más de una oportunidad, las notas no salieran como Carolina hubiera deseado, dado que un mal día, un difícil momento o alguna cuestión que la inquieta en lo personal la llevó a que se cruce fuerte con noteros y periodistas.

"No es que me enojo, hay momentos en los que estoy muy mal, triste, y ahí no tengo tanta paciencia con ustedes. Soy bastante transparente". G-plus

Sin embargo, ahora es ella la que está del otro lado del micrófono, entrevistando a sus invitados de Pampita Online y las consultas que alguna vez la disgustaron, ahora las puede hacer ella.

En nota con Intrusos, Damián Rojo le preguntó por esa etapa de su vida, en la que se mostró furiosa con la prensa, y Pampita respondió con sinceridad. "En este crecimiento que tenés en la tele, quiero felicitar a la Pampita entrevistadora y cuestionar a la Pampita entrevistada. De entrevistadora vas al hueso, preguntás todo, y de entrevistada te enojás cuando el otro quiere saber todo... ¿Iría Pampita al programa de Pampita?", le consultó el panelista de Jorge Rial.

Frontal en su análisis, la modelo contestó: "Yo no es que me enojo, hay momentos en los que estoy muy mal yo, triste o pasando un mal momento, y ahí no tengo tanta paciencia con ustedes. Soy bastante transparente, ya me han visto".

Para evitar pasar por dichos acontecimientos, Pampita contó cómo cambió su modo de proceder: "Ahora, en general, cuando estoy mal y tengo ganas de refugiarme en los míos, desaparezco. Me junto con mi gente, me cargo de energía, me lleno de amor y vuelvo al trabajo. No es que me enojo con ustedes, es que no tengo tiempo de estar escuchándolos ahí, 'taca, taca' (gesto de voces en la cabeza)".