Pampita habló de su picante comentario sobre las infidelidades: ¿fue para la China Suárez?

Una entrevista muy relajada de Pampita a Ernestina Pais en su ciclo Pampita Online terminó en polémica.

¿El motivo? Mientras las mujeres hablaban sobre infidelidad, Ernestina comentó: “También hay mucha cosa, que vos lo sabrás, de ‘quiero probar al que estuvo con’. A la que busca a tu ex porque estuvo con vos. Si me admirás tanto por qué te estás curtiendo a mi marido? Quieren ser tanto como vos, que terminan tomando cosas tuyas”. Y la ex de Benjamín Vicuña lanzó un mensaje muy pícaro, mirando a cámara: “Pero, ¿sabés qué? Mamita, nunca vas a ser como yo. ¡Te faltan mil años!”.

Rápidamente, las fans de Pampita a comenzaron a comentar los dichos de la conductora y algunas incluso compartieron un tweet de años atrás de la China Suárez elogiando a la top durante una de sus participaciones en ShowMatch. Los medios no tardaron en vincular sus palabras a la actual pareja de Vicuña.

"Lamento mucho cuando ponen en mi boca palabras que no digo o que está dirigido a alguien, que no es cierto que fue así.Me enoja porque no era la intención para nada" G-plus

Entrevistada por Intrusos, Pampita fue consultada por el tema y dijo: “Estuvimos toda la semana hablando de infidelidad porque vino todo el elenco de esa obra de teatro”, haciendo referencia a la obra El show de los cuernos, que Pais protagoniza.

Cuando el cronista le preguntó específicamente por “las que te escriben 'qué linda que sos Pampita’ y después salen con tu marido”, ella aclaró sin nombrar a la China que no se refería a ella: “Justo el personaje de Ernestina hablaba de eso y estaba empatizando con la conversación. Lamento mucho cuando ponen en mi boca palabras que no digo o que está dirigido a alguien, que no es cierto que fue así. Los portales hoy en día están así”.

¿La enoja esa especulación? “Sí, porque no era la intención para nada”, cerró tajante Pampita, dejando en claro que no se refería a Suárez.

