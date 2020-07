Pampita, furiosa con los que la atacan constantemente: "Desde que empecé a trabajar no han parado de tirar mala onda"

Desde que regresó a la TV, Pampita ha mantenido discusiones con los integrantes de varios ciclos de espectáculos ya sea por el supuesto hackeo a sus redes sociales como también por una versión que señala que sus panelistas trabajan por canjes. En este marco la conductora se mostró suspicaz con la posibilidad de que haya alguien detrás de todos estos ataques: "Me parece raro (que haya) todo el tiempo mala onda", dijo.

Hace algunas semanas, Pampita discutió amargamente con Mariana Brey con quien tuvo un duro cruce en Twitter, aunque luego adujo que le hackearon la cuenta. Algunos días después surgió una versión según la cual la única que cobraría un sueldo en Pampita Online sería ella, ya que a sus panelistas les proporcionarían artículos de canje.

Contra estos rumores, la conductora reconoció que "no puede hacer nada". "Hablen con producción. Estoy cansada de tener que dar yo explicaciones de cosas que no me corresponden", le dijo a un móvil de Implacables (El Nueve).

"Me cae mal la mala onda constante", dijo la conductora, sin referirse a nadie en particular. Pero cuando el movilero le preguntó si creía que había alguien detrás de todos estos ataques, se mostró suspicaz. "Habría que ver. Me parece raro (que haya) todo el tiempo mala onda. Desde que empecé a trabajar hasta ahora no han parado de tirar mala onda", señaló.

Con respecto a la identidad de la gente que estaría detrás de estos intentos de desprestigiarla, la conductora no quiso dar mayores detalles. "Habría que preguntarle a las personas que tiran mala onda. La verdad es que voy del trabajo a casa, de casa al trabajo, no jodo a nadie. Es un programa re buena onda, no hablamos mal de nadie. No entiendo nada", concluyó.