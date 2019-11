Pampita y su fuerte cruce con Fede Bal en el Súper Bailando: "Las excusas no sirven"

El homenaje de Fede Bal a Elvis Presley terminó en una gran polémica del actor con el jurado. Después de varios meses acumulando las críticas que recibe se descargó contra todos y después de cruzarse con Ángel de Brito terminó teniendo un picante ida y vuelta con Pampita.

La jurado cuestionó que Federico y su equipo no hayan modificado su propuesta después de los cuestionamientos que tuvieron con el resto de las parejas. “¿Por qué se aferraron a esta idea?”, lanzó ella, mientras el hijo de Carmen Barbieri continuaba filoso diciendo que “no les está gustando nada”.

"Las excusas no sirven. Queríamos que nos emocione, que nos provoque algo, no queremos ver comedia musical y clips". G-plus

“Las excusas no sirven”, siguió firme Pampita, pero el actor decidió ventilar viejo trapitos al sol. “¿Por qué nos agarramos de los que nos dijeron? Desde que empezó este programa me dijeron que estoy pesado, poco ágil y gordo. Lo que hice fue no parar de bailar”, le dijo molesto Fede. “Queríamos que nos emocione, que nos provoque algo, no queremos ver comedia musical y clips”, continuó la modelo, mientras Aníbal Pachano, Florencia Peña y Marcelo Polino se sumaban a la pelea. ¡Qué noche!