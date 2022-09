Pampita explicó el tratamiento que hizo para quedar embarazada de Ana: “Me saqué óvulos tres veces”

Pampita asistió a Almorzando con Juana (eltrece) y habló a fondo sobre el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán.

La conductora, que con su expareja, Benjamín Vicuña, es mamá de Benicio, Beltrán y Bautista, contó que recurrió a un tratamiento para quedar embarazada de su última hija.

A corazón abierto, contó que no fue fácil. Especialmente, por la "revolución" hormonal que le causaron las muchas inyecciones que tuvo que darse.

PAMPITA HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE EL TRATAMIENTO AL QUE RECURRIÓ PARA QUEDAR EMBARAZADA DE ANA

"Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones".

"Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... Así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa".

"Íbamos a filmar el proceso, pero tuvimos que hacerlo por teléfono. Incluso, si no funcionaba, yo quería que la gente sepa que esa era nuestra decisión", contó la conductora.

Y se despidió mostrándose agradecida por el nacimiento de Ana.

"Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo", cerró, contenta por su familia ensamblada.