Pampita estalló tras el anuncio de que Guillermina Valdés deja el chat del jurado por el de Marengo: "¡Es una malagradecida!"

La semana pasada Guillermina Valdés debutó en el jurado de La Academia reclamando que no había sido invitada al grupo de chat de los jueces. Ángel de Brito la sumó, pero la pareja de Marcelo Tinelli los sorprendió este miércoles al anunciar que dejaría ese espacio para sumarse al que inauguró Rocío Marengo con los participantes, y eso enfureció a Pampita que la llamó “malagradecida”.

“Están todos menos dos, y les doy la oportunidad de que sumen ahora. Si a Guillermina no la suman, la sumo yo que soy administradora. Es solo de participantes pero si no la dejan estar en el de jurados, la sumo”, dijo Rocío Marengo durante su devolución en referencia a la dueña de GUIV. “Ángel dijo que era la regla que entraba por el tiempo que él no estaba y ella dijo ‘Yo me voy sola cuando termine’”, señaló Jimena Barón.

“Todo tiene un sentido de ser: ¿qué voy a hacer en ese grupo si ya no voy a estar en el jurado? No le vamos a dar tanta vuelta: yo me voy al de Rocío que es mucho más divertido. No pasó mucho acá el fin de semana”, dijo Guillermina Valdés y encendió la furia de Pampita. “¡Qué mal agradecida! ¡Es una malagradecida! Viene, hace escándalo, quiere estar en el chat y después dice ‘Me voy porque el otro es mucho más divertido’”, protestó la jurado ante el conductor.