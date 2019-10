Pampita y el enojo de Nicole Neumann por ir "engañada" a su programa: "Cuando estoy de viaje, ni miro el teléfono"

Durante las vacaciones de Pampita en Punta Cana con Roberto García Moritán, sorprendió mucho la visita de Nicole Neumann al ciclo de la top, Pampita Online.

Luego, fue la propia Nicole quien contó en los medios que no sabía que iba al ciclo de su eterna rival, sino que pensó que iba a un ciclo de entrevistas de María Vázquez, quien reemplazó a Pampita durante sus días de relax.

Entrevistada por Hay que ver, Pampita le hizo frente a las declaraciones de Neumann, con quien está enfrentada hace años.

“Te fuiste de viaje y Nicole fue invitada a un ciclo de entrevistas que supuestamente era de María Vázquez”, le comentó el notero y ella le retrucó “es que eran las entrevistas de María”.

Y cuando el periodista le comentó “pero después se enteró que era en Pampita Online”, ella dijo minimizando el asunto “ah, no sé”.

Luego de escuchar que Nicole aseguró que no hubiera ido al programa si sabía que era el de ella, Pampita explicó: “Yo cuando me voy de viaje le pido a mi producción que me saquen del chat hasta la vuelta y no opino nada. Estoy en las mejores manos, ellos saben cómo cuidarme el programa”.

¿Pero ella se enteró que iba Nicole a su ciclo? “Yo no pregunto. No me entero de nada, ni miro el teléfono cuando estoy de viaje”, sentenció, restándole importancia al tema… y al enojo de su eterna rival.