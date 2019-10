Pampita se emocionó el recordar a su hija Blanca, tras ganar en los Martín Fierro de la Moda: "A mi amor, que estás allá arriba"

Además de la felicidad que se vivió en el Tattersal de Palermo por llevarse a cabo la primera edición de los Martín Fierro de la Moda, también hubo lugar para la emoción y el recuerdo en una gala más que especial.

Entre los agradecimientos, los reconocimientos y las dulces palabras que se escucharon entre los ganadores, Pampita se mostró conmovida al ganar una estatuilla por Mejor Alfombra Roja y recordar a su hija Blanca, fallecida hace 7 años.

"Se lo quiero dedicar, por supuesto, a mis amores que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura. Bautista, Beltrán, Benicio. Mi amor que estás allá arriba (tiro un beso al cielo en homenaje a Blanca, quien murió siete años atrás)".

Al subir al escenario, la modelo lució su increíble vestido y compartió un lindo mensaje: "Yo me quería ganar este premio porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde que soy muy chica. Siempre me gustó mucho y vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito y la moda siempre me llamó la atención y me parecía fascinante", comenzó diciendo Carolina Ardohain.

"Dos grandes mujeres me enseñaron a cocer, mi abuela y mi mamá. Y eso sirvió para el resto de mi vida. Tarde o temprano si uno sueña con muchas ganas, se hace realidad. No quiero dejar de agradecer a mi equipo, porque para que un look esté perfecto hace falta muchas cosas distintas y atrás mío siempre están ellos, mi gran equipo", agregó.

Por último, Pampita no pudo evitar quebrarse al hablar de sus seres más queridos: "Se lo quiero dedicar, por supuesto, a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura. Bautista, Beltrán, Benicio. Mi amor que estás allá arriba (se le quiebra la voz y tira un beso al cielo en homenaje a Blanca). Y a mi amor (Roberto García Moritán, su futuro marido), que estás en casa y que hoy me hacés sonreír más que nunca. Gracias Aptra por este premio y que vengan muchos más".