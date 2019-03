Pampita contó por qué blanqueó su romance con Mariano Balcarce a un mes de separarse de Pico Mónaco

Pampita (41) habló por primera vez de su romance con Mariano Balcarce (32), a poco más de un mes del final de su relación con Pico Mónaco (34). “Lo vivo muy tranquila, por eso lo dijimos también: para poder estar tranquilos”, comenzó la modelo, en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

"Lo que teníamos para decir lo dijimos así descomprimimos un poco y estamos tranquilos". G-plus

“No tengo nada para decir. Lo que teníamos para decir lo dijimos así descomprimimos un poco y estamos tranquilos”, explicó sobre el motivo de la confirmación de su nuevo noviazgo.

“No voy a decir nada más, ya con lo que dijimos está bastante bien. No va a haber una presentación oficial. No voy a decir cómo me conquistó. Estoy muy bien”, completó Pampita sobre el estado de su corazón.

