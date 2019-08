Pampita contó que Nico Occhiato le mandó un mensaje, luego de que De Brito dijera que ella gusta de él

Ángel de Brito comenzó la semana haciendo pública una pícara apreciación sobre Pampita (41) y Nico Occhiato (26). Aprovechando que tenía al participante del Súper Bailando en un móvil de Los Ángeles de la Mañana, el periodista señaló: "Voy a cometer una infidencia. Sabés que me parece que a Pampita le gustás... Se le ilumina la cara cada vez que te ve. Te ve bailar como a Piquín, no sé. Es una sensación que tengo. Es intuición de jurado. Es el perfil de Pampita".

Sorprendido por el comentario de De Brito, Nico no tardó en decir que Carolina es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Pero su declaración no quedó ahí, el exnovio de Flor Vigna (25) le mandó un mensaje privado a la modelo por Instagram y ella lo contó con simpatía en Pampita Online, mientras dialogaba telefónicamente con Occhiato.

"Ni lerdo ni perezoso, Nico ya me empezó a poner like en las fotos de Instagram. Para mí él dijo 'yo por la dudas le tiro un like'. Y también me mandó un comentario", dijo la conductora, obteniendo una rápida repregunta de su compañero Luis Piñeyro: “¿Y qué te puso?”.

"Lo que es privado, es privado… Igual, nosotros nos seguíamos (en Instagram) de antes", le respondió Nico, sin revelar el contenido del mensaje. G-plus

Con una risa pícara, Pampita contestó: "No me acuerdo, es privado. Tiró comentario privado y no le contesté todavía".

Sin ánimo de que se haga público, Occhiato agregó: "Lo que es privado, es privado… Igual, nosotros nos seguíamos (en Instagram) de antes".