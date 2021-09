Pampita contó cómo la recibe Roberto García Moritán al terminar La Academia: "Ayer estaba desesperado con Ana"

En una semana muy especial para Roberto García Moritán tras su debut elecotral en las PASO, Pampita le pasó una divertida factura a su marido. En el comienzo de Pampita Online, la conductora reveló la interna familiar: "Robert está en el camarín (de La Academia) esperándome con Ana. Ayer la movía y ella tenía mucha hambre, él estaba desesperado, pobre".

El comentario surgió a cuento de cómo se vestía en su vida cotidiana la madre de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, y de Ana García Moritán. "Meto mucha joggineta y zapas, porque ya en los dos programas estoy con taco aguja. Pero Robert no me ve así de producida. Me saco todo en el camarín".

Entonces, negó que su esposo le pida que se quede montada con sus impactantes looks para la televisión: "Robert está en el camarín esperándome con Ana. Llego y me dice 'dale de comer, por favor'".

"Ana tenía mucha hambre, él estaba desesperado, pobre. Cuando llegué tenía estrés, como que el ojo le latía y me la entregaba en brazos" G-plus

Con gracia, Pampita describió cómo la pasó Roberto García Moritán el lunes por la noche: "Ayer estuvo… La movía y Ana tenía mucha hambre, él estaba desesperado, pobre. Cuando llegué tenía estrés, como que el ojo le latía y me la entregaba en brazos y decía 'por favor, alimentala'. Ahí estamos, piloteándola".