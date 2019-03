Exactamente un mes atrás, Carolina "Pampita" Ardohain (41) sorprendía al anunciar su separación de Pico Mónaco (34), tras confirmar la reconciliación a fin de año. "Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", twitteaba Pampita el 29 de enero. Sin embargo, el corazón de la modelo ya late fuerte otra vez. Y no es por el extenista.

Concluido el romance, la modelo viajó con sus hijos a México y pasó por Miami, lugar que habría oficiado de escenario para esta nueva etapa en la vida amorosa de Ardohain: "Mariano Balcarce, heredero de los Balcarce. 32 años", escribió Ángel de Brito en Twitter, luego de compartir dos imágenes de la diosa junto a su nuevo pretendiente en un cine.

Estas salidas se habrían repetido más veces al punto de escalar a otro nivel. Y lejos de esconderse fue la propia Carolina quien, indagada por las panelistas de Confrontados, terminó con el manto de misterio.

"¿Podés confirmar tu noviazgo?", fue la pregunta que le hizo la panelista Paula Varela a través de WhatsApp. Y la exjurado de Bailando 2018 respondió sin vueltas (al igual que lo hizo con Ximena Capristo): "Si, es verdad. Beso".

Según había datallado Rodrigo Lussich en su programa de El Nueve, en el pasado Balcarce estuvo en pareja con otra modelo y es padre de una niña de 10 años. En el plano laboral, integra el clan de la familia Balcarce creadora de los famosos alfajores marplatenses, y es creador de la marca Rock & Drive.

Corazón contento para Pampita.