Pampita confesó por qué se va a sacar el anillo de casamiento: "¡Me va a quedar el dedo violeta!"

Faltan pocos días para que Pampita vuelva a convertirse en mamá y su cuerpo ya está preparadísimo para dar a luz a su hija. En su ciclo en Net TV la animadora contó que el anillo de casamiento le está quedando apretadísimo por la retención de líquido.

“Es inminente. No es que estoy peleada con Roberto, ¡es que no me entra más!”, lanzó, entre risas. “Nunca me lo había sacado, pero ya me duele, así me voy a tener que poner una cadenita y colgarlo”, aseguró la animadora en Pampita online mientras mostraba la mano con el símbolo de su compromiso con Roberto García Moritán.

Gabriel Oliveri, el amigo de la modelo y panelista del programa, comentó con humor que ahora volverá a ser una mujer sin compromiso. “No entran más. ¡No quedo soltera porque me lo saco! ¡Me va a quedar el dedo violeta!”, concluyó Pampita, divertida.