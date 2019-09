Pampita confesó cuál fue el gesto más romántico que tuvieron para conquistarla: "Me llevó en helicóptero con mis amigos a tomar el te"

Dicen que en el amor, todo vale. Y si es para conquistar a Pampita, más aún. Entre risas y relajada con develar algunos detalles de su intimidad, la conductora de Pampita Online sorprendió cuando le preguntaron por aquello más lindo que hicieron para tener su corazón.

"¿Lo más lindo? Y lo más lindo son mis hijos, mis cuatro bombones", respondió sin dudar, en referencia a Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (4) y Blanca (quien murió a los 6 años en 2012), todos frutos de su relación con Benjamín Vicuña.

"Un día me dijeron '¿tomamos el te?' y yo contesté 'sí, pero estoy con amigos'. A lo que esa persona me respondió 'bueno, los invito a todos'. Me pasa a buscar y me lleva a un lugar donde había un helicóptero que nos llevó a un lugar en el que había armado un te increíble con un vista espectacular". G-plus

“¿Pero alguna situación romántica que hayas dicho 'no lo puedo creer?'", insititó el Dr. Amor, panelista invitado al ciclo. Luego de pensarlo por unos segundos, Carolina Ardohain abrió el paraguas: "Ay no, porque después me van a preguntar quién me lo hizo. No voy a decir quién lo hizo… ¡nunca!".

Sin embargo, segundos más tarde, la modelo accedió a compartir su experiencia inolvidable: "Bueno, un día me dijeron '¿tomamos el te?' y yo contesté 'sí, pero estoy con amigos'. A lo que esa persona me respondió 'bueno, los invito a todos. Listo te paso a buscar'".

"Esto fue en el exterior, en otro país. Fue porque me quería conquistar y seducir. Hasta ese momento no había pasado nada". G-plus

"Me pasa a buscar con mis amigos, me lleva a un lugar donde había un helicóptero que nos llevó a un lugar en el que había armado un te increíble con un vista espectacular y soñada. Esto fue en el exterior, en otro país. Fue porque me quería conquistar y seducir. Hasta ese momento no había pasado nada", cerró, entre risas.

¿Quién habrá sido?