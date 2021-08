Pampita comparó el parto de Ana al del resto de sus hijos y contó detalles desconocidos: "Fue el más doloroso"

Madre de Blanca, Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio Vicuña (6), el parto de Ana García Moritán fue una experiencia completamente nueva y diferente para Pampita (43). A dos semanas del nacimiento de su primera hija fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán (43), la conductora de Pampita online reveló: “Fue el parto más doloroso, yo creo que sí”.

En el regreso a su propio programa, Pampita describió el emotivo momento en que ella trajo al mundo a la beba: “La agarré cuando ya tenía los bracitos afuera y me la terminé de sacar”. Y aclaró el rol que cumplió su marido en el quirófano: “Roberto estaba perfecto y se quedó mirando un rato largo. Me decía ‘ya le veo el pelo’. Me iba haciendo la alocución de las cosas, ja”.

Frente a los elogios de los panelistas a la valentía del precandidato a legislador porteño, Pampita fue contundente al describir la tierna actitud de Roberto García Moritán: “Estaba mirando re entretenido, cero nervioso, impresionable, nada. Se la re bancó. Fue muy lindo, estamos felices”.