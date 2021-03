Pampita apuró a Cande Molfese sobre el rumor de romance con Agustín 'Cachete' Sierra: "¿Ninguno de los dos gusta del otro?"

A principios de octubre del 2020, Cande Molfese confirmó que su noviazgo con Ruggero Pasquarelli llegó a su final, tras seis años de amor, con convivencia incluida.

Cada uno por su lado, la actriz enfrentó rumores de romance con Agustín "Cachete" Sierra, actor con quien coincidió laboralmente en el Cantando y sus encuentros por fuera de la pantalla comenzaron a unirlos sentimentalmente.

Con las versiones amorosas acallándose, Cande visitó a Pampita, en Pampita Online, y la conductora no solo volvió a poner el tema bajo la lupa del espectáculo, sino que la arrinconó con preguntas al hueso sobre su relación con Sierra.

El picante mano a mano de Pampita con Cande Molfese:

Cande: -Con Agus somos muy amigos y nos queremos un montón.

Pampita: -¿Por qué supusieron que estaban juntos?

Cande: -Porque era fácil suponerlo porque trabajamos mucho tiempo juntos y somos amigos. Por lo cual, subimos historias (a Instagram) y compartimos posteos.

Pampita: -¿Salen a comer solos?

Cande: -¿Mano a mano? Sí.

Pampita: -Bueno, ya ahí...

Cande: -Pueden pensar perfectamente que hay un vínculo…

Pampita: -¿Ninguno de los dos gusta del otro? Porque en esos amigos siempre hay uno que está esperando la oportunidad.

Cande: -No, no. Somos muy buenos amigos y nos queremos un montón. Él tuvo un gran año y yo me puse muy feliz por él. También compartimos, en un momento, el Cantando, entonces, era la fácil decir que estaba con Agus. Pero no, somos re amigos.

Pampita: -Mmm, no sé. Tanto que salen a comer juntos, ¿nunca nada? ¿Ni un besito?

Cande: -No, nada.

Pampita: -Cande, ¡no me mientas! Son los dos divinos, solteros...

Cande: -Tengo un vínculo como el que tengo con una mujer. Es otro tipo de amistad.