Pampita advirtió a Mariano Iúdica tras el mal momento de García Moritán en Polémica: "Ya nos vamos a cruzar"

Quedó claro que Pampita se enfureció con Flavio Azzaro por la forma agresiva y despectiva en que le habló a Roberto García Moritán, aunque ahora también blanqueó su decepción con Mariano Iúdica: "No hablé con él, pero ya me lo voy a cruzar".

En una nota con Intrusos, la jurado de La Academia apuntó contra Polémica en el Bar: "Me molestó el formato del programa, no comparto que se trate al invitado con violencia de esa manera, a alguien que va con buena onda. Y como yo soy la que es del medio, de la tele me pareció que podía expresarme. Pero no quiero ahondar mucho en cosas que no me quiero meter, pero me parece que cada uno muestra quién es".

Luego, aclaró que no habló con Roberto para consensuar su chicana a Flavio porque yo es "muy impulsiva".

Y más allá de su bronca con Flavio Azzaro, Pampita fue explícita al marcar la responsabilidad "el conductor y la producción del programa" por no haber corregido al verborrágico panelista en su áspera provocación a su marido: "Muchas veces pienso que, si dejan que se hable de tal manera, o se digan ciertas cosas, debe ser que todos están pensando lo mismo".

La reacción de Pampita al ver a Flavio Azzaro llamándola "cornuda"

A Pampita no le gustó cómo Flavio Azzaro trató a su marido, Roberto García Moritán, a quien le dejó en claro que no cree en sus capacidades para ser legislador porteño. A partir de ese momento, empezó un fuerte ida y vuelta entre la conductora y el panelista.

Luego de que Pampita sacara a relucir las fuertes declaraciones de Valeria Degenaro cuando recién se había separado de Azzaro, hace seis años, Flavio volvió a criticar con todo a la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece).

Muy atenta a los movimientos del periodista en TV, cuando vio que la estaba criticando al aire e incluso la llamaba "cornuda", le sacó una foto al televisor y la compartió a través de sus stories de Instagram.