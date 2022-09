Pamela David se quebró en vivo al recordar una agresión que recibió en la calle: "Me dijeron andá a cuidar a tu hijo"

Pamela David lloró en pleno vivo de Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) al recordar un insulto que recibió en la calle mientras estaba trabajando para un programa de televisión.

“Con Feli nunca dejé de trabajar, él tenía un mes y medio y yo me vine de Córdoba a hacer Fuera de Foco, mientras daba teta salía a hacer notas a la madrugada”, contó la conductora sobre el hijo que tuvo con su expareja, Bruno Lábaque.

Entonces, Pamela contextualizó conmovida: “Nunca me voy a olvidar en un boliche donde fui a hacer una nota, hacía un frío, mi hijo era chiquitito y lo cuidaba mi madrina mientras yo tenía que salir a trabajar”.

“Eran las 3 de la mañana y en medio de la cola del boliche con las cámaras de por medio, una me grita ‘pu… andá a cuidar a tu hijo’ y yo estaba laburando porque justamente no me quedaba otra”, reveló emocionada.

Respecto a la hija que tuvo con Daniel Vila, reflexionó: “Con Lola me pasó diferente, entonces no es que me fue más fácil o más difícil, ella me cuesta desde otro lugar porque es mujer, les guste o no”.

PAMELA DAVID BANCÓ A VALERIA MAZZA AL HABLAR DE LA CRIANZA DE SUS HIJOS

Pamela David, madre de Felipe, de 15 años, y de Lola, de 10 años, bancó a Valeria Mazza al hablar de la crianza de sus hijos y contó lo identificada que se sintió con la modelo.

“No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer”, había dicho Valeria, lo que generó mucha polémica y críticas en su contra.

Por su parte, Pamela coincidió: “Vi la entrevista de Valeria Mazza y dije ‘es la historia de mi vida’, Feli es mucho más tranqui y Lola es bravísima, tiene 10 y se cree de 19”.